Die vom Aktivisten Max Schrems gegründete Gruppe «None Of Your Business» (Noyb) legte am Dienstag Beschwerde beim österreichischen Regulierer ein. «Das EU-Recht verlangt, dass die Einwilligung der wirklich freie Wille des Nutzers ist», sagte Noyb-Anwalt Felix Mikolasch. «Entgegen diesem Gesetz erhebt Meta eine 'Datenschutzgebühr' von bis zu 250 Euro pro Jahr, wenn jemand es wagt, sein Grundrecht auf Datenschutz wahrzunehmen.» Umfragen legten nahe, dass 99 Prozent der Nutzer aus finanziellen Gründen darauf verzichteten, obwohl 97 Prozent die Datensammelwut der Unternehmen ablehnten. «Wenn Meta damit durchkommt, werden die Konkurrenten bald in seine Fussstapfen treten.»