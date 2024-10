Der berühmte Berkshire-Hathaway-CEO hat seine Aktienpositionen reduziert und hält stattdessen Bargeld bereit. Bis Mitte August hatte Buffett einen Rekordbetrag von 189 Milliarden US-Dollar angesammelt und erzielte weiterhin Gewinne aus erfolgreichen Aktienverkäufen. Obwohl Greenlight Buffetts Handlungen nicht als Vorhersage eines bevorstehenden Absturzes interpretierte, bemerkte der Fonds, dass das «Orakel von Omaha» ein Talent dafür hat, das Risiko zum richtigen Zeitpunkt zu reduzieren. In dem Brief wurde darauf hingewiesen, dass Buffett seinen Fonds geschlossen hatte, bevor der Markt in den 1960er-Jahren zu stark aufgebläht war. Zudem hat er seine Anteile vor dem Crash von 1987 verkauft hatte.