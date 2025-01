«Die Erwartung ist, dass die USA Europa in puncto weniger Regulierung deutlich voraus sein werden. Da US-Banken auch in Europa tätig sind, bringt uns das in eine wettbewerbliche Nachteilssituation», sagte Andrea Orcel, CEO von UniCredit. Besonders beim Geschäft in Ländern wie Deutschland sieht UniCredit die amerikanischen Banken als Hauptkonkurrenten – und nicht andere europäische Institute.