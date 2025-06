Der deutsche Leitindex gab am Pfingstmontag zur Eröffnung um 0,2 Prozent auf 24'254 Punkte nach. Mit Spannung warteten Börsianer auf die angekündigten Handelsgespräche zwischen den USA und China im Tagesverlauf in London. In der vergangenen Woche hatte der Dax am Mittwoch und Donnerstag frische Rekordhochs markiert.