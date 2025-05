Ein konjunktureller Aufschwung dürfte zwar noch nicht in diesem Jahr einsetzen. «Doch die Kombination aus tieferen Zinsen und einem Fiskalimpuls wird die Wirtschaft im nächsten Jahr beleben. Gelingen in Deutschland zudem strukturelle Reformen, so wird der Aufschwung mehr sein als bloss ein Strohfeuer», sagt Karsten Junius.