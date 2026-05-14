Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Feiertagshandel ‌an ⁠Christi Himmelfahrt starten. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex 0,8 Prozent ⁠höher bei 24'136,81 Punkten geschlossen.

Für steigende Kurse an den Aktienmärkten sorgten starke ‌Konzernbilanzen und steigende Technologieaktien. An der Wall ‌Street kletterten die Indizes teilweise ​auf neue Rekordstände. Die Anleger ignorierten dabei überraschend hohe Inflationsdaten und die schwindende Aussicht auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank.

Am Donnerstag kommen US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping in ‌Peking zu einem zweitägigen Gipfeltreffen zusammen. Trump wird auf seiner Reise von einer Wirtschaftsdelegation begleitet, der unter anderem Nvidia-Chef Jensen Huang und ​Tesla-CEO Elon Musk angehören.

Im Mittelpunkt der Gespräche stehen ​die Handelsbeziehungen der beiden grössten Volkswirtschaften ​der Welt sowie geopolitische Themen wie der Krieg im Iran und US-Waffenlieferungen an ‌Taiwan.

Bei den Konjunkturdaten warten Anleger auf die Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen im April. Auf Unternehmensseite rücken die Hauptversammlungen mehrerer US-Konzerne in den ​Fokus - ​etwa von Ford, Kraft Heinz, ⁠AT&T und Morgan Stanley.

Börsianer gehen davon aus, ​dass das Handelsvolumen ⁠im Dax aufgrund des Feiertags niedrig ausfallen dürfte. «An einem solchen Tag ‌reichen bereits geringere Umsätze, um den Markt nachhaltig zu bewegen», prognostiziert Thomas Altmann von QC Partners.

(Reuters)