Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt starten. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex 0,8 Prozent höher bei 24'136,81 Punkten geschlossen.
Für steigende Kurse an den Aktienmärkten sorgten starke Konzernbilanzen und steigende Technologieaktien. An der Wall Street kletterten die Indizes teilweise auf neue Rekordstände. Die Anleger ignorierten dabei überraschend hohe Inflationsdaten und die schwindende Aussicht auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank.
Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Handelsbeziehungen der beiden grössten Volkswirtschaften der Welt sowie geopolitische Themen wie der Krieg im Iran und US-Waffenlieferungen an Taiwan.
Bei den Konjunkturdaten warten Anleger auf die Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen im April. Auf Unternehmensseite rücken die Hauptversammlungen mehrerer US-Konzerne in den Fokus - etwa von Ford, Kraft Heinz, AT&T und Morgan Stanley.
Börsianer gehen davon aus, dass das Handelsvolumen im Dax aufgrund des Feiertags niedrig ausfallen dürfte. «An einem solchen Tag reichen bereits geringere Umsätze, um den Markt nachhaltig zu bewegen», prognostiziert Thomas Altmann von QC Partners.
(Reuters)