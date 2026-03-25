Treiber des Rückkaufbooms sind die Börsen in New York, wie das «Handelsblatt» schreibt. Grösster Rückkäufer weltweit ist laut dem Bericht Apple . Der iPhone-Spezialist gab in den vergangenen vier Quartalen 96,7 Milliarden Dollar für den Kauf eigener Anteilsscheine aus. Seit 2013, als Apple erstmals eigene Aktien in grösserem Stil erwarb, hat sich der Aktienbestand nach Berechnungen des Handelsblatts um 44 Prozent reduziert.