Die 40 wichtigsten börsennotierten Unternehmen Deutschlands schütten für das abgelaufene Jahr so viel Dividende aus wie nie zuvor. Die Ausschüttung der Dax-Konzerne steigt um knapp sechs Prozent auf 55,3 Milliarden Euro, wie die Unternehmensberatung EY in einer am Sonntag veröffentlichten Studie ermittelt hat. Am meisten zahlt erneut die Allianz, die 6,5 Milliarden Euro als Dividende an ihre Aktionäre weiterreicht, gefolgt von der Deutschen Telekom mit 4,8 Milliarden und Siemens mit knapp 4,2 Milliarden. 25 Dax-Konzerne haben die Dividende erhöht, zehn haben sie gesenkt, Zalando zahlt als einziges der 40 Unternehmen keine Dividende.
Kürzertreten müssen vor allem die Aktionäre der deutschen Autobauer, die zumeist mit dem Umbau zum Elektroantrieb kämpfen. Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW und die Porsche SE schütten zusammen elf Milliarden Euro aus, elf Prozent weniger als ein Jahr zuvor. «Sinkende Gewinne, hohe Investitionen in Innovationen und Restrukturierungskosten schlagen sich in deutlich niedrigeren Dividenden nieder», sagt EY-Manager Jan Brorhilker. «In dieser Situation müssen auch die Aktionäre ihren Anteil beitragen – in Form deutlich niedrigerer Dividenden.»
Die grössten Dividendensprünge gibt es beim Flugzeugbauer MTU (plus 64 Prozent) und den beiden Grossbanken: Die Commerzbank zahlt 61 Prozent mehr, die Deutsche Bank legt knapp 44 Prozent drauf.
Leisten können sich das die Dax-Konzerne. Ihre Nettogewinne nach Anteilen Dritter sind um 25 Prozent auf 115,6 Milliarden Euro gestiegen. Bereinigt um den Bilanzeffekt bei der Porsche SE aus der Mega-Abschreibung von mehr als 23 Milliarden Euro auf die Firmenwerte von Volkswagen und dem Sportwagenbauer Porsche AG im Jahre 2024 blieben die Gewinne insgesamt stabil. Bayer und Continental zahlen trotz Nettoverlusten eine Dividende.
«Trotz der schwierigen Wirtschaftslage und trotz erheblicher konjunktureller und politischer Risiken demonstrieren die DAX-Unternehmen Zuversicht. Viele von ihnen haben sehr gute Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. Davon profitieren die Anleger», sagt Brorhilker. Das dürfte sich seiner Ansicht nach aber in diesem Jahr ändern: «Gerade einige Industrieunternehmen stecken in einer tiefgreifenden Transformation. Insgesamt wäre im kommenden Jahr eine Gesamtausschüttung auf dem aktuellen Niveau eine grosse Überraschung - die Anleger sollten sich eher auf Rückgänge einstellen.»
(Reuters)