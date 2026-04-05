Die 40 wichtigsten börsennotierten Unternehmen Deutschlands schütten für das abgelaufene Jahr so viel Dividende aus wie nie zuvor. ‌Die Ausschüttung ⁠der Dax-Konzerne steigt um knapp sechs Prozent auf 55,3 Milliarden Euro, wie die Unternehmensberatung EY ⁠in einer am Sonntag veröffentlichten Studie ermittelt hat. Am meisten zahlt erneut die Allianz, die 6,5 Milliarden Euro als ‌Dividende an ihre Aktionäre weiterreicht, gefolgt von der Deutschen Telekom ‌mit 4,8 Milliarden und Siemens mit knapp ​4,2 Milliarden. 25 Dax-Konzerne haben die Dividende erhöht, zehn haben sie gesenkt, Zalando zahlt als einziges der 40 Unternehmen keine Dividende.