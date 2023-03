In den USA steht der in Schwierigkeiten geratene regionale Kreditgeber First Republic Bank weiterhin im Fokus der Anleger. Dessen Aktien erholten sich nach einem Kurssturz von Mittwoch, als Finanzministerin Janet Yellen die Anleger mit der Bemerkung aufschreckte, dass es keine Diskussion über die Versicherung aller Bankeinlagen gegeben habe. Die Papiere legten vier Prozent zu. Die regionalen Institute PacWest und Western Alliance gewannen 1,5 und 7,2 Prozent. Auch Grossbanken wie JP Morgan und Citigroup lagen im Plus.