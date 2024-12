Die Frage ist wichtig für den Dax, da viele im deutschen Leitindex gelistete Unternehmen einen grossen Teil ihres Gewinns in den USA erzielen. «Da muss man sich jedes einzelne Unternehmen anschauen», sagt Thomas Kruse, Chefanleger beim Vermögensverwalter Amundi Deutschland. So seien Trumps Zölle kein Problem für Firmen, die beispielsweise in den USA Dienstleistungen anbieten oder Software entwickeln. «Bin ich aber ein produzierendes Unternehmen, das in Mexiko investiert hat, dann bin ich davon natürlich betroffen.»