Die SNB führt den Angaben nach die Zahlungsmittelumfrage bei Privatpersonen in der Schweiz seit 2024 jährlich durch. Die Verkürzung der Erhebungsintervalle müsse bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden, da bei einer jährlichen Durchführung kleinere Veränderungen zu erwarten seien als bei einer Durchführung in grösseren zeitlichen Abständen. Für die aktuelle Umfrage seien rund 2000 Personen telefonisch oder per Online-Fragebogen zu ihrem Zahlungsverhalten befragt worden.