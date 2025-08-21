Die neue Version des KI-Modells sei für Rechner mit hochmodernen chinesischen Prozessoren optimiert, teilte DeepSeek am Donnerstag mit. Weitere Details nannte es nicht. Die Volksrepublik arbeitet fieberhaft an eigenen Hochleistungschips, weil die USA den Export dieser Güter beschränken. Damit soll der militärische und technologische Aufstieg Chinas gebremst werden.