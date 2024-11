Unklar ist jedoch, wie weit Trump seine Pläne in die Tat umsetzt. Denkbar ist, dass er mit seinen Ansagen eine Position für künftige Verhandlungen mit anderen Staaten aufbauen will. Laut der Commerzbank gibt es jedenfalls Gründe, welche die Zollerhöhungen aus Sicht der USA nachteilig erscheinen lassen. So beispielsweise dürften US-Produkte an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Die Begründung dazu lautet: Da US-Unternehmen auf importierte Vorprodukte Zölle bezahlen müssen, werden ihre Endprodukte teurer. Dies mache, so die Commerzbank weiter, amerikanische Güter im Vergleich zu europäischen Gütern teurer, insbesondere auf Märkten ausserhalb der USA.