Dass die Kunden mehr bestellten, sorgte für Auftrieb. Aber auch Kosteneinsparungen wirkten sich positiv aus. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) schnellte in den sechs Monaten bis Ende Juni um fast 71 Prozent auf 411 Millionen Euro hoch, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in Berlin mitteilte. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet. Unter dem Strich konnte Delivery Hero seinen konzernweiten Verlust auf 356 Millionen Euro mehr als halbieren.