Der Kurs stieg zwar auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund zwei Prozent. Im Xetra-Hauptgeschäft würde sich damit für 2025 aber immer noch ein Kursverlust von rund einem Viertel ergeben. Seit dem Rekordhoch Anfang 2021 - also während des Bestellbooms in der Pandemie - ist der Börsenwert per Dienstagsschluss um rund 86 Prozent eingebrochen.