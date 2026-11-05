Entwickler von Rechenzentren, die Dutzende weitläufiger KI-Campus in ganz Texas errichten wollen, hatten bereits mit einem Genehmigungsstopp unter dem republikanischen Gouverneur von Texas, Greg Abbott, zu kämpfen.
Unter Gina Hinojosa, die am Dienstag zur ersten demokratischen Gouverneurin des «Lone Star State» seit mehr als drei Jahrzehnten gewählt wurde, sehen sie sich nun mit ihrem schlimmsten Albtraum konfrontiert.
Im Rahmen ihres Wahlkampfs forderte Hinojosa wiederholt ein sofortiges Moratorium für den Bau von Rechenzentren. Sie bezeichnete Abbotts Versprechen, die Betreiber von Rechenzentren an die Leine zu nehmen, als «nichts weiter als einen Wahlkampf-Gag» und warf den Entwicklern vor, «unsere Versorgungskosten in die Höhe zu treiben und unsere Wasserressourcen zu erschöpfen». Sie hat versprochen, Genehmigungen so lange auszusetzen, bis «eine Legislaturperiode beginnt, in der die Texaner an erster Stelle stehen, damit es in Texas keine Gemeinden mehr gibt, die diesen globalen Konzernen machtlos gegenüberstehen».
Kombiniert man Hinojosas Sieg mit denen anderer Demokraten, die Gouverneurswahlen von Georgia über Ohio bis nach Pennsylvania gewonnen haben, könnte dies dazu führen, dass die Hälfte der geplanten neuen KI-Rechenzentren in den USA einer strengeren lokalen Kontrolle und Gegenwehr ausgesetzt ist. Sie alle machten eine strengere Regulierung von Rechenzentren zu einem zentralen Bestandteil ihrer Wahlkampagnen, und ihre Siege unterstreichen die Heftigkeit der wachsenden Gegenreaktion der Wähler gegen die Standorte, die weltweit KI-Systeme betreiben.
Die Ergebnisse waren Teil einer umfassenderen Niederlage der Republikaner, durch die die Demokraten den Republikanern die Kontrolle über das US-Repräsentantenhaus und den Senat entrissen haben - angetrieben durch die Frustration der Wähler über die Lebenshaltungskosten und den Krieg im Iran. Die Demokraten sind bereit, die Interessen des Silicon Valley, die während der ersten beiden Amtsjahre von Präsident Donald Trump weitgehend verschont geblieben waren, genauer unter die Lupe zu nehmen.
Von den grössten US-Unternehmen wie Meta und Amazon bis hin zu Rechenzentrums-Spezialisten wie CoreWeave investiert die Branche Billionen Dollar in die für KI unverzichtbaren Rechenzentren. Dies wiederum befeuert eine beispiellose Nachfrage nach der Ausrüstung für diese Rechenzentren - von Beschleunigern von Nvidia bis hin zu Speicher- und Kühlsystemen.
Nun besteht die Gefahr, dass die Politik den Druck auf diese zunehmend unpopulären Projekte erhöht, wodurch der Ausbau der Infrastruktur verlangsamt und das Tempo der KI-Einführungen gebremst werden - auf die grosse Unternehmen setzen, um ihre Gewinne zu steigern.
Die Märkte hatten bereits in den Wochen vor der Wahl begonnen, das Risiko einer strengeren behördlichen Kontrolle einzupreisen, und Tech-Aktien abgestossen. Die Wahlergebnisse beseitigen die Unsicherheit für Anleger und bieten eine Gelegenheit, wieder in die Branche einzusteigen. Grosse Tech-Unternehmen wie Meta, Amazon und Alphabet notierten am Mittwoch bei Eröffnung der New Yorker Börsen höher. CoreWeave, das in diesem Jahr 25 Prozent verloren hatte, notierte mehr als 5 Prozent tiefer. Tesla und SpaceX, die von dem mit Trump verbündeten Milliardär Elon Musk kontrolliert werden, der fast 450 Millionen Dollar an die Republikaner gespendet hatte, fielen ebenfalls um rund 5 Prozent. Nvidia, dessen Vorstandsvorsitzender Jensen Huang in diesem Jahr häufig gemeinsam mit Trump auftrat, gab ebenfalls leicht nach.
Die Wahlergebnisse drohten, die positiven Geschäftszahlen des KI-Chipherstellers Advanced Micro Devices und des Serveranbieters Super Micro Computer zu überschatten, die zuvor eine Rallye bei Aktien ausgelöst hatten, die mit dem Ausbau der Infrastruktur für diese Technologie in Verbindung stehen.
«Sollte es in Texas neue Vorschriften geben, wird die KI-Infrastruktur als Erste darunter leiden», so Huh Jae-Hwan, Analyst bei Eugene Investment & Securities. Das «spiegelt sich gerade am Aktienmarkt wider». In Texas sind durch Hinojosas Sieg sofort rund 13 Gigawatt Rechenzentrumskapazität gefährdet - genug, um zu jedem beliebigen Zeitpunkt etwa 10 Millionen Haushalte mit Strom zu versorgen -, erklärte Gordon Johnson von GLJ Research in einer Mitteilung am späten Dienstag.
«Projekte mit Stromanschluss, Genehmigungen und Stahlbau gehen weiter», sagte er, während sich Projekte mit Stromanschluss, aber ohne staatliche Umweltgenehmigungen um 12 bis 18 Monate verzögern. Doch jene «Projekte, die über beides nicht verfügen, werden wahrscheinlich nach Louisiana, Oklahoma oder gar nirgendwohin verlagert», so Johnson in der Mitteilung.
Auf Texas entfallen fast 30 Prozent der US-Rechenzentrumskapazität, die 2028 in Betrieb gehen soll - dies ist mit Abstand der grösste Anteil aller Bundesstaaten, teilte das Forschungsunternehmen SemiAnalysis im Vorfeld der Wahl mit. «Ein paar Monate Zeitverlust in diesem Markt können die landesweiten Zahlen beeinflussen», so SemiAnalysis. Hinojosa vertritt einen deutlich «pessimistischeren Ansatz: Sie würde ein Moratorium verhängen, bis Gesetze verabschiedet werden, die den Gemeinden ein Mitspracherecht einräumen, die Stromrechnungen der Haushalte schützen und die steuerlichen Anreize für Rechenzentren beenden», erklärte das Unternehmen. «Die Frage ist nun, wie lange die Pause andauern wird.»
Jefferies hat den US-Bundesstaaten «Stufen» zugewiesen, die das «politische Risiko» widerspiegeln, das sie für neue Rechenzentrumsprojekte darstellen. Stufe 1 bedeutet, dass der Bundesstaat neuen Rechenzentren gegenüber aufgeschlossen ist. Stufe 5 geht vom Gegenteil aus. Im Vorfeld der Wahl in Texas erklärten Jefferies-Analysten, darunter Jonathan Petersen, in einer Mitteilung, dass «ein Sieg von Hinojosa zu einer sofortigen landesweiten Pause führen und Texas in unserem Bewertungssystem von Stufe 3 auf Stufe 4 verschieben würde».
«Unabhängig vom Wahlergebnis könnte die Legislaturperiode 2027 strengere Vorschriften hinsichtlich der Kostenübernahme für die Netzinfrastruktur, des Wasserverbrauchs und der steuerlichen Anreize für Rechenzentren mit sich bringen», sagte Petersen. «Wir gehen davon aus, dass diese eher zu höheren Entwicklungskosten und strengeren Anforderungen führen werden, als dass sie die Projektpipeline in Texas wesentlich einschränken.»
In Ohio, einem weiteren Bundesstaat, der insbesondere rund um Columbus mit Vorschlägen für Rechenzentren überschwemmt wurde, besiegte die Demokratin Amy Acton den milliardenschweren Unternehmer Vivek Ramaswamy und wurde damit die nächste Gouverneurin, womit sie ein bisher von den Republikanern gehaltenes Amt an sich riss. Acton hat ein sofortiges, bedingtes Moratorium gefordert, das Rechenzentrumsentwickler dazu verpflichtet, eine Reihe von Anforderungen zu erfüllen, um eine Baugenehmigung zu erhalten. Sie hat versprochen, «gegen den ungebremsten Ausbau von Rechenzentren zu kämpfen».
Die Demokratin Keisha Lance Bottoms wurde als erste schwarze Frau zur Gouverneurin von Georgia gewählt und eroberte damit die Gouverneursresidenz zurück, die mehr als zwei Jahrzehnte lang in republikanischer Hand war. Während Georgia den Ausbau von Rechenzentren historisch gefördert hat und bei der Entwicklung von Rechenzentren an dritter Stelle unter den Bundesstaaten steht, wächst der lokale Widerstand. Bottoms forderte im Wahlkampf ein Moratorium für den Neubau solcher Standorte. Die Wahl in Georgia zeigte «eine deutlichere Kluft als in einigen anderen Bundesstaaten», so Jefferies in seiner Mitteilung. «Ein Sieg von Bottoms könnte eine vorübergehende landesweite Pause bewirken.»
Der Sieg des demokratischen Amtsinhabers Josh Shapiro als Gouverneur von Pennsylvania wurde weitgehend als Aufrechterhaltung des Status quo erwartet. Shapiro, der einst den Ausbau von Rechenzentren im Bundesstaat gefördert und unterstützt hatte, hat seitdem seine Haltung geändert und wettert nun gegen spekulative Projekte sowie solche, gegen die sich die Anwohner wehren.
Im Vorfeld der Wahl warnte Libby Cantrill, Leiterin für öffentliche Politik bei PIMCO, dass die Gouverneurswahlen erhebliche Auswirkungen auf den weiteren Verlauf von Rechenzentrumsprojekten haben würden, und verwies dabei auf die Forderungen der Kandidaten nach Baupausen, ähnlich derjenigen, die im Juli von der Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, verhängt wurde. «Selbst wenn es nicht zu landesweiten Moratorien kommt, rechnen wir dennoch mit erheblichen Hindernissen beim Ausbau der KI - da mehr Zeit für die Einholung von Genehmigungen und anderen Zulassungen benötigt wird und die Entwickler von Rechenzentren weitere Zugeständnisse machen müssen», sagte Cantrill.
(Bloomberg/cash)