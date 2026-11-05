Die Märkte hatten bereits in den Wochen vor der Wahl begonnen, das Risiko einer strengeren behördlichen Kontrolle einzupreisen, und Tech-Aktien abgestossen. Die Wahlergebnisse beseitigen die Unsicherheit für Anleger und bieten eine Gelegenheit, wieder in die Branche einzusteigen. Grosse Tech-Unternehmen wie Meta, Amazon und Alphabet notierten am Mittwoch bei Eröffnung der New Yorker Börsen höher. CoreWeave, das in diesem Jahr 25 Prozent verloren hatte, notierte mehr als 5 Prozent tiefer. Tesla und SpaceX, die von dem mit Trump verbündeten Milliardär Elon Musk kontrolliert werden, der fast 450 Millionen Dollar an die Republikaner gespendet hatte, fielen ebenfalls um rund 5 Prozent. Nvidia, dessen Vorstandsvorsitzender Jensen Huang in diesem Jahr häufig gemeinsam mit Trump auftrat, gab ebenfalls leicht nach.