Der Euro-Stoxx-Bankenindex ist innerhalb von zwei Wochen um rund 8 Prozent gefallen, auf den niedrigsten Stand seit Juni abgerutscht und am Donnerstag in eine technische Korrektur übergegangen. Die Aktien von Société Générale, Crédit Agricole und Deutsche Bank sind jeweils um mehr als 15 Prozent von ihren jüngsten Höchstständen eingebrochen. Die Valoren der UBS verloren in der gleichen Zeitspanne nur 11 Prozent.