Doch ob die Zinserhöhung zum jetzigen Zeitpunkt nötig und richtig ist, sieht der Ökonom kritisch. Er argumentiert, die EZB sei stärker politisch bestimmt als die Spitzen anderer Zentralbanken. Es überrascht daher nicht, dass sich die EZB rasch nach ersten Kritiken wegen steigender Ölpreise in ihrer Kommunikation auf Zinserhöhungen einschoss - und nun über weniger Spielraum verfügt.