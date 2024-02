Der S&P 500 Index hat in den letzten drei Monaten 20 Prozent zugelegt und ist im Januar von Rekordhoch zu Rekordhoch geeilt. Historisch gesehen bricht nun mit dem Monat Februar aber eine schwierige Zeit an. Denn nebst September und Oktober wartet auch der Februar im historischen Vergleich mit rückläufigen Börsenkursen auf. So bescherte in der jüngeren Vergangenheit der Februar 2016 und 2018 Anlegerinnen und Anlegern im S&P 500 je einen Verlust von rund 5 Prozent.