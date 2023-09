Fingierte Chef-Anrufe und umgeleitete Zahlungen nehmen unter den Betrügereien in deutschen Unternehmen nach einer Studie der Allianz wieder zu - doch am gefährlichsten bleiben die eigenen Mitarbeiter. «Der interne Täter ist das Riesenproblem», sagte Rüdiger Kirsch, Betrugsexperte beim Kreditversicherer Allianz Trade, am Mittwoch in München. Zwar machen Innentäter im laufenden Jahr nur noch 51 (2022: 57) Prozent der Schadenfälle aus, sie sind dabei nach Allianz-Daten aber immer noch für 69 (2022: 73) Prozent der Schadensumme verantwortlich. «Der typische Täter ist hochgebildet, Mitte 40 und Führungskraft», sagte Kirsch. Am häufigsten sei die Veruntreuung von Geldern durch Buchhalter.