Positiver Ausblick bestätigt

Die Edelmetallpreise dürften sich über die nächsten Tagen und Wochen volatil präsentieren, bis der Markt ein Gleichgewicht bei Angebot und Nachfrage gefunden und sich die Volatilität bei den Optionspreisen zurückgebildet hat. Bei Preiskorrekturen nach oben gilt es deshalb, bei einer zu starken Übergewichtung im Portfolio Gewinne mitzunehmen. Wer auf der anderen Seite zu wenig Exposure hat, kann bei weiteren Schwächephasen zugreifen. Eric Peters, Hedgefonds-Manager und CEO von One River Asset Management, sieht gerade bei den Ausverkaufspreisen einen guten Einstiegszeitpunkt. Gold bleibt für den Hedgefonds-Experten weiterhin ein optimales Absicherungsinvestment.