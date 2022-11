Auf die Frage, ob er die in einem Brief von Top-Bankern an der EZB geäusserte Kritik teile, nannte James von Moltke, der Finanzvorstand der Deutschen Bank am Mittwoch mehrere Bereiche, in denen er nicht mit der EZB übereinstimmt, darunter das Leveraged Finance-Geschäft. Bloomberg hatte zuerst über das Schreiben berichtet. Die EZB hatte der grössten deutschen Bank eine zusätzliche Kapitalanforderung für dieses Geschäft auferlegt.