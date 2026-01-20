Allerdings ist eine Anlage im Franken nicht ohne Vorbehalte. Es besteht das Risiko von Interventionen durch die Schweizerische Nationalbank, die eine lange Tradition darin hat, eine übermässige Aufwertung der Währung zu bremsen, um die exportorientierte Wirtschaft zu schützen. Für Händler bedeutet die Gefahr plötzlicher Zentralbankverkäufe das Risiko erheblicher Bewertungsverluste, wodurch eine stetige Aufwertung schnell in volatile Bewegungen umschlagen kann.