Ein Hauptgrund für die Frankenstärke gerade in diesem Jahr ist die im Vergleich zum Ausland tiefere Inflation. So gipfelte die Teuerung in der Schweiz zu Jahresbeginn 2023 bei einem Wert von 3,3 Prozent. In den USA erreichte die Inflation über 9 Prozent und im Euroraum gar über 10 Prozent. Die eindeutig unzweideutigen Bemerkungen der Schweizerischen Nationalbank, dass sie zwecks Vermeidung von importierter Inflation einen starken Franken wünscht, geben der Schweizer Währung an den Devisenmärkten Unterstützung.