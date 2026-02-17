Langfristigen Investoren ist dabei klar, dass dies auf Dauer nicht gut gehen kann. Denn wer will schon eine Prämie bezahlen, wenn er den Bitcoin direkt zu einem Preis ohne Prämie erwerben kann? Kein Wunder, hat sich die Prämie nun mit 25 Monaten Verspätung zurückgebildet. Das hat so lange gedauert, weil viele Investoren auch nach der Einführung der ersten Bitcoin-ETFs im Januar 2024 weiterhin nicht in diese ETFs investieren durften. Einerseits, weil es dauerte, bis institutionelle Investoren ihre Anlagerichtlinien angepasst hatten. Andererseits sind etwa Anlegern des grossen Vermögensverwalters Vanguard erst seit Dezember 2025 Bitcoin-ETFs direkt zugänglich - vorher hielt dies Vanguard für ihre eher konservative Kundschaft als zu gefährlich, in Kryptowährungen zu investieren.