1. Erbe

Die realistischste Chance für potenzielle Immobilienkäufer liegt wohl in der Familie, beziehungsweise im Erbe. Kubli bestätigt: «Rund die Hälfe aller Häuser werden familienintern weitergegeben.» Ein solches Erbe kann in Form eines Geldbetrages erfolgen, ein Haus, das übertragen wird, oder ein Erbvorbezug (mehr dazu hier). So oder so, sollten etwaige Pläne vorgängig klar und schriftlich geregelt werden, um Familienstreitigkeiten zu vermeiden.