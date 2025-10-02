Ein Blick auf die Realität am Arbeitsmarkt zeigt aber die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Gemäss dem Legislaturindikator des Bundesamts für Statistik lag das durchschnittliche Erwerbsaustrittsalter 2023 bei 64,5 Jahren, also nur rund ein halbes Jahr vor dem ordentlichen Rentenalter. Männer schieden im Schnitt 0,8 Jahre später aus dem Erwerbsleben aus als Frauen - auch aufgrund des damals noch unterschiedlichen gesetzlichen Rentenalters. Unterschiede zeigen sich zudem je nach Erwerbsstatus, Nationalität, Branche und Beruf.