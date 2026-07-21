Abwärtsrisiken für die Marktschätzungen

Und auch der Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy wählt mahnende Worte. «Starkes Wachstum, schwache Margen», fasst er den Zahlenausweis zusammen. Es sei zwar positiv zu sehen, dass sich die Swatch Group auf einer starken Wachstumswelle befinde. Allerdings habe sich dies nicht in der Profitabilität niedergeschlagen, weil das Ergebnis durch negative Währungseffekte und die hohe Belastung durch die Produktionssparte beeinträchtigt wurde. Zudem weise Electronic Systems für das erste Halbjahr einen operativen Verlust aus.