"Nearshoring, zu geringe Ausgaben, Konjunkturprogramme und die zur Unterstützung neuer technischer Hilfsmittel erforderliche Infrastruktur sind positiv", so Savita Subramanian, Aktienstratege bei der Grossbank. "Wir haben zehn Jahre lang bedauerlicherweise zu wenig in die verarbeitende Industrie investiert. Aber denken Sie an das Netz, die Infrastruktur, all die Ausgaben, die wir brauchen, um diesen KI-Boom zu unterstützen. Zudem müsse die Infrastruktur für den KI-Boom und den Wandel von der fossilen zur erneuerbaren Energie erst noch gebaut werden. Trotz der wachsenden Zahl der Bären an der Börse, überwiegt für die Bank of America die Zuversicht.