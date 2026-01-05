Mit Blick auf die einzelnen Warengruppen stieg der Umsatz mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabak (+0,2 Prozent) moderater als der Verkauf von Bekleidung und Schuhen (+3,1 Prozent). Die übrigen Warengruppen ohne Treibstoffe wuchsen um 2,8 Prozent, während die Umsätze mit Treibstoffen nochmals etwas zurückfielen (-0,8 Prozent).