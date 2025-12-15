EY sieht deutsche Hersteller im «perfekten Sturm»

Bei den deutschen Autobauern sind aktuell die Gewinne eingebrochen. Nach einer Analyse der Beratungsgesellschaft EY ging der operative Gewinn (Ebit) von Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz im dritten Quartal 2025 um knapp 76 Prozent auf gut 1,7 Milliarden Euro zurück - den niedrigsten Wert seit 16 Jahren. EY-Autoexperte Constantin Gall sieht die deutschen Hersteller in einem «perfekten Sturm». Ursachen seien die allgemeine Schwäche des Premiumsegments, die US-Zollpolitik, negative Wechselkurseffekte, hohe Investitionen in Elektroautos, die sich bislang nicht gerechnet hätten - und hohe Ausgaben für den Umbau der Unternehmen.