Bereits Anfang des Jahres hatte er das Programm «Deutsche Bank 3.0» angekündigt, mit dem der deutsche Branchenprimus auch danach auf Gewinn und Wachstum getrimmt werden soll. «Unsere Ziele für 2025 sind nur ein Zwischenschritt für uns», hatte der Manager gesagt. «Mit diesen Ergebnissen (haben wir) eine starke Basis für die nächste Phase unserer Strategie geschaffen», unterstrich er nun. «Wir haben noch grosses Potenzial, um weiter zu wachsen.»