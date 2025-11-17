Auch die Fondstochter DWS sieht sich auf Kurs zu ihren Jahreszielen. Deren Vorstandschef Stefan Hoops bekräftigte am Montag sein Ziel, den Gewinn je Aktie 2025 auf 4,50 Euro nach oben zu treiben. Dazu sollen die Erträge mit 3,1 Milliarden Euro rund zwölf Prozent höher ausfallen als im Vorjahr, während er Kosten mit 1,8 Milliarden Euro stabil halten will. Vor Steuern soll dadurch ein Gewinn von 1,3 Milliarden Euro herauskommen. In den Jahren 2026 und 2027 soll der Gewinn je DWS-Aktie wie geplant um jeweils 10 Prozent steigen.