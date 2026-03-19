Für das Jahr 2026 erwartet Mucic eine Steigerung des bereinigten operativen Gewinns (Ebitda) auf 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro. Insgesamt verbuchte Vonovia im vergangenen Jahr Zuwächse: Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) stieg wie von Analysten ‌erwartet um sechs Prozent auf rund 2,8 Milliarden Euro. Die Mieten legten organisch um 4,1 Prozent ​zu, Leerstand gibt es bei Vonovia zudem praktisch nicht. Unter dem Strich schrieb Vonovia nach einer Aufwertung des Immobilien-Bestands einen Gewinn von 4,8 Milliarden Euro, vor Jahresfrist stand wegen der Branchenkrise noch ein Verlust von rund einer Milliarde Euro in den Büchern. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,25 Euro je ‌Aktie erhalten.