Auto- und Chemiebranche stark unter Druck

Schlüsselbranchen wie die Chemie und der Autobau bekamen laut Studie die Konjunkturflaute und vielen Krisen zu spüren, darunter der Zollstreit mit den USA und Konkurrenz aus China. Allein in den grossen Börsenindizes Dax, MDax und SDax mussten 2025 rund 60 Prozent der Automobilunternehmen und 50 Prozent der Chemieunternehmen ihre Prognosen senken, so die Studie.