Ende des vergangenen Jahres hatte der damals noch amtierende Betriebsratsvorsitzende Uwe Tschäge in einem Interview mit dem «Handelsblatt» gesagt, er fürchte, dass bei einer Übernahme durch die italienische Grossbank Unicredit in Deutschland zwei Drittel aller Stellen wegfallen könnten. «Es droht also der Abbau von gut 15.000 Arbeitsplätzen,» führte er aus. Die Unicredit hatte die Aussagen scharf zurückgewiesen. Die Behauptungen entbehrter jeder Grundlage, insbesondere die über die Grössenordnung eines Stellenabbaus, teilte die Bank mit. Die Unicredit sei lediglich ein Investor der Commerzbank.