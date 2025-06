Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) zieht sich aus den USA zurück und setzt bei den Jahreszielen den Rotstift an. Das Portfolio in den USA im Volumen von rund 4,1 Milliarden Euro werde mit einer vertraglichen Restlaufzeit von rund 2,5 Jahren wertschonend abgebaut, verbrieft oder verkauft, kündigte die Bank am Mittwoch an. Der dafür fällige Sonderaufwand könnte zu einem Verlust im Jahr 2025 führen. Daher nehme der Vorstand seine Jahresziele zurück und werde später neue herausgeben. Die Mittelfristziele für 2027 blieben indes bestehen.