Die Aktien des Lebensversicherers Swiss Life gewinnen am Donnerstag 2,3 Prozent auf 573,8 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI) 0,7 Prozent höher steht. Seit Jahresbeginn hat Swiss Life 18 Prozent gewonnen und steht nach einer Schwächephase in den Sommer- und Herbstmonaten des letzten Jahres wieder auf dem Niveau vom Mai 2022.