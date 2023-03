2) Was sind Dividenden-Ausschüttungstermine?

Die Zahlungsdaten für Dividenden sind unterschiedlich. In der Schweiz werden die Dividenden in der Regel einmal pro Jahr ausgeschüttet. Die Ausschüttung erfolgt meist wenige Tage nach der Generalversammlung, da die Ausschüttung von den Aktionären abgesegnet werden muss. In der Regel findet die Generalversammlung von Schweizer Firmen zwischen März und Ende Mai statt. In den USA erfolgt die Dividendenzahlung quartalsweise, während Märkte wie zum Beispiel Firmen mit Kotierung in Hong Kong halbjährlich ausschütten. Eher die Ausnahme sind monatliche Dividendenzahlungen. Diese kommen vor allem bei Anlagevehikeln mit festverzinslichem Charakter vor.