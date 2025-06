In einem am Dienstag veröffentlichten Brief von Bundeskanzler Friedrich Merz an die Commerzbank hiess es, ein unabgestimmtes und unfreundliches Vorgehen wie das der Unicredit sei nicht akzeptabel. Dies gelte vor allem bei systemrelevanten Geldhäusern wie der Commerzbank, die für die Finanzierung des Mittelstands von grosser Bedeutung sei. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil sprach in Berlin von einem wichtigen politischen Signal und einem klaren Zeichen an die Commerzbank-Beschäftigten. Zu laufenden Gesprächen wollte sich der SPD-Chef nicht äussern.