Kukies machte klar, dass die Bundesregierung und viele Stimmen in der deutschen Opposition eine sehr kritische Grundhaltung zu einer solchen Übernahme hätten. «Ich möchte dazu sagen, unsere Kritik bezieht sich ausschliesslich auf das spezifische Vorgehen, das die Unicredit in diesem Fall gewählt hat», betonte der Finanzminister. Allgemein sei der deutsche Bankenplatz sehr offen. Es gebe in Deutschland fünf internationale Grossbanken mit systemischer Relevanz, die in ausländischer Hand seien und das sei auch kein Problem.