Besonders tief verläuft der Graben zwischen den Generationen und Geschlechtern. Während fast jeder fünfte Mann digitale Anlagen im Depot hält, ist es bei den Frauen nicht einmal jede dreizehnte. Zudem bleiben Kryptos ein Phänomen der Jüngeren: Bei den 25- bis 34-Jährigen liegt die Besitzerquote bei immerhin 28,4 Prozent, wohingegen die Generation der Über-55-Jährigen mit dem Metier fast gar nichts anfangen kann. Wer jedoch Geld im Kryptomarkt angelegt hat, vertraut primär dem Platzhirsch: Drei Viertel der Krypto-Anleger halten Bitcoin, gefolgt von Ethereum mit gut einem Drittel und Solana mit gut einem Fünftel. Spekulative Memecoins wie Dogecoin spielen im Vergleich dazu nur eine untergeordnete Rolle.