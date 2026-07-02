Die Vorbereitungen seien praktisch abgeschlossen, in den Gesprächen mit Investoren habe sich gezeigt, dass diese auch von der langfristigen Strategie von KNDS überzeugt seien, erklärte der Hersteller der Kampfpanzer «Leopard 2» und «Leclerc» ‌sowie anderer militärischer Landfahrzeuge. Die «Financial Times» (FT) hatte aber berichtet, dass wichtige Investoren erklärt hätten, sie sähen die Bewertung des Unternehmens beim Börsengang nur bei rund zwölf Milliarden Euro. Banker hatten dagegen 15 Milliarden Euro für realistisch gehalten, vor einigen Monaten war sogar noch von bis zu 20 Milliarden die Rede. ​Laut «FT» sind die deutschen Eigentümerfamilien nicht bereit, eine Bewertung von weniger als 12,5 Milliarden hinzunehmen. Ein Sprecher wollte sich ​dazu nicht äussern.