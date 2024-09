Der Bund bewerte weiterhin die neue Lage, sagte eine Sprecherin des FDP-geführten Finanzministeriums am Montag in Berlin. Die Frankfurter Bank sei gegebenenfalls am Zug, Gespräche mit Anteilseignern zu führen. Die Bundesregierung habe beim jüngsten Verkauf von Commerzbank-Anteilen am Markt keinen Einzelinvestor im Vorfeld aktiv angesprochen.