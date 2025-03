Die US-Investmentbank Stifel zeigt sich in einer Kundennotiz vom Dienstag vor allem bei Geberit angesichts des hohen deutschen Engagements und der indirekten Verbrauchervorteile angetan. Das Sanitärunternehmen hat am Donnerstag seine Jahreszahlen präsentiert. Diese enttäuschten etwas und der Titel wurde in einer ersten Reaktion während der Börseneröffnung 4 Prozent in den Keller geschickt. Danach setzten aber Käufe ein - am späten Donnerstag Morgen gewinnt Geberit 0,9 Prozent auf 559 Franken hinzu. Stifel stuft den Titel weiterhin mit «Buy» und einem Kursziel von 600 Franken ein.