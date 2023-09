Deutschland und Grossbritannien wollen für einen stärkeren Einsatz von Wasserstoff in der Industrie zusammenarbeiten. Beide Länder unterzeichneten am Dienstag in Berlin eine entsprechende Absichtserklärung. Der gegenseitige Handel in dem Bereich solle damit möglich werden. Eine Zusammenarbeit sei auch bei Technologien und Innovationen in dem Feld geplant. Wasserstoff gilt als entscheidendes Puzzleteil, um Industrieprozesse in den nächsten Jahrzehnten CO2-neutral zu machen. Noch ist Wasserstoff sehr teuer und steht nicht in ausreichenden Mengen zur Verfügung. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geht davon aus, den Grossteil des deutschen Bedarfs importieren zu müssen.