Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9230 mehr oder weniger auf der Stelle. Und auch das Dollar/Franken-Paar blieb in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8090. Der Euro hat zum US-Dollar in der Nacht leicht an Terrain eingebüsst, bleibt aber mit 1,1410 nach 1,1421 am Vorabend über der Marke von 1,14.