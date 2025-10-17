Zum einen setzten die Marktteilnehmer weiterhin auf eine baldige Zinssenkung in den USA. Dies auch weil sich US-Notenbankchef Jerome Powell besorgt über den Arbeitsmarktgeäussert hatte. Zum anderen fürchten Anleger, dass es in den USA zu einer Regionalbankenkrise kommen könnte. Am Vortag hatten zwei Regionalbanken Probleme mit Krediten offengelegt und damit Warnsignale abgegeben. Es gebe zunehmend Bedenken zur Kreditqualität regionaler Banken, sagte ein Marktbeobachter dazu.