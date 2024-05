Nicht nur gegenüber dem Franken, auch gegenüber dem Dollar der Euro an Wert eingebüsst. Am späten Dienstag kostet der Euro zum Franken 0,9759 nach 0,9822 Franken am Morgen. Das Dollar/Franken-Paar hat ebenfalls nachgegeben und wird derzeit zu 0,9132 nach 0,9164 im Frühgeschäft gehandelt.