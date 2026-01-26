Auch der Kurs des Euro ist leicht gesunken. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9207 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am frühen Morgen. Mit 0,9195 wurde zwischenzeitlich gar ein Kurs unter 92 Rappen festgestellt. Das Euro-Dollar-Paar hat sich kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1862 zeigt.