Der US-Dollar schwächte sich am Vormittag leicht ab und wird zurzeit bei 0,7762 Franken gehandelt, nach 0,7775 im asiatisch geprägten Handel. Die US-Währung leidet zunehmend unter der unberechenbaren Politik der US-Regierung von Donald Trump, sagten Marktbeobachter. So hat die US-Regierung zuletzt Kanada mit einem Zoll von 100 Prozent gedroht.
Auch der Kurs des Euro ist leicht gesunken. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9207 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am frühen Morgen. Mit 0,9195 wurde zwischenzeitlich gar ein Kurs unter 92 Rappen festgestellt. Das Euro-Dollar-Paar hat sich kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1862 zeigt.
Der Gemeinschaftswährung machte der stagnierende Ifo-Index aus Deutschland zu schaffen. Die erhoffte Stimmungsaufhellung in der grössten Volkswirtschaft der Eurozone hat sich nicht eingestellt. Die Daten kommen, nachdem zu Jahresbeginn noch eine Reihe von Indikatoren positiv überrascht hatten.
(AWP)